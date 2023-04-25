Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ

Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ
Фото: УНИАН

Заявление Минобороны РФ о якобы нарушении Украиной условий зернового соглашения из-за недавних взрывов в оккупированном Крыму является очередной манипуляцией агрессора.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному.

Он отметил, что события на полуострове никак не связаны с функционированием зернового коридора в Черном море. “Хлопки” в оккупированном Крыму касались только военных объектов.

В связи с этим Юсов назвал заявление РФ “лживой манипуляцией со стороны страны-агрессора”.

– Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что Украина выполняет международные обязательства, в том числе и касающиеся зернового коридора.

Накануне в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы нарушении гарантий в рамках зернового соглашения. Свои обвинения там мотивировали “атаками безэкипажных катеров” на пункты базирования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. В ведомстве страны-агрессора утверждали, что развертывание “безэкипажных катеров” якобы происходило “в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины”.

В российском Минобороны добавили, что это якобы ставит под угрозу продление зернового соглашения после 18 мая.

В ночь на 24 апреля жители временно оккупированного Севастополя слышали стрельбу и взрывы. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя этот инцидент, заявил, что это не первая подобная атака дронов, и важно увеличивать количество таких беспилотников.

Читайте также
После взрывов РФ усилила оборону Севастополя, в частности боевыми дельфинами – СМИ
дельфіни

Источник: Суспільне
Андрій Юсов, Аннексия Крыма, Война в Украине, Зерно, Разведка, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Занимались россиянизацией школ в Мариуполе: СБУ разоблачила еще 11 педагогов-коллаборантов
СБУ
Штурмовые группы РФ используют приложение с координатами огневых средств ВСУ – Сырский
Олександр Сирський
Призывали к геноциду украинцев: СБУ задержала шестерых интернет-агентов РФ
СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
Президент Бразилии осудил агрессию России, но не требует вывода войск агрессора из Украины
Луїс Інасіо Лула да Сілва
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Денис Шмигаль
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами
Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ
Хвастаются убийствами и издеваются: как россияне запугивают украинцев
Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Взрывы в Крыму не связаны с зерновым соглашением: ГУР об очередных манипуляциях РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь