Заявление Минобороны РФ о якобы нарушении Украиной условий зернового соглашения из-за недавних взрывов в оккупированном Крыму является очередной манипуляцией агрессора.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному.

Он отметил, что события на полуострове никак не связаны с функционированием зернового коридора в Черном море. “Хлопки” в оккупированном Крыму касались только военных объектов.

В связи с этим Юсов назвал заявление РФ “лживой манипуляцией со стороны страны-агрессора”.

– Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что Украина выполняет международные обязательства, в том числе и касающиеся зернового коридора.

Накануне в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы нарушении гарантий в рамках зернового соглашения. Свои обвинения там мотивировали “атаками безэкипажных катеров” на пункты базирования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. В ведомстве страны-агрессора утверждали, что развертывание “безэкипажных катеров” якобы происходило “в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины”.

В российском Минобороны добавили, что это якобы ставит под угрозу продление зернового соглашения после 18 мая.

В ночь на 24 апреля жители временно оккупированного Севастополя слышали стрельбу и взрывы. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя этот инцидент, заявил, что это не первая подобная атака дронов, и важно увеличивать количество таких беспилотников.

Источник : Суспільне

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