В Запорожье почти одновременно с сиренами прогремели взрывы
26 апреля в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
Это уже пятое объявление о воздушной опасности в областном центре с начала суток.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев призвал местных жителей срочно перейти в укрытия.
Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко также призвал людей находиться в безопасных местах до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что “чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины”.
– Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! – отметил Юрий Малашко.
Других комментариев от представителей власти о ситуации в Запорожье и области пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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