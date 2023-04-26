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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Запорожье почти одновременно с сиренами прогремели взрывы

Вибух

26 апреля в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

Это уже пятое объявление о воздушной опасности в областном центре с начала суток.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев призвал местных жителей срочно перейти в укрытия.

Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко также призвал людей находиться в безопасных местах до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что “чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины”.

– Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! – отметил Юрий Малашко.

Других комментариев от представителей власти о ситуации в Запорожье и области пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Запорожье
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