У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогриміли вибухи
26 квітня в Запоріжжі прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Це вже п’яте оголошення про повітряну небезпеку в обласному центрі з початку доби.
Секретар міської ради Анатолій Куртєв закликав місцевих жителів терміново перейти до укриттів.
Керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко теж закликав людей перебувати в безпечних місцях до скасування сигналу про повітряну тривогу.
Крім того, очільник ОВА наголосив, що “надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України”.
– Зберігаємо спокій та віримо в Збройні сили України! – зазначив Юрій Малашко.
Інших коментарів від представників влади про ситуацію в Запоріжжі та області поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.
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