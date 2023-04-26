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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогриміли вибухи

Вибух

26 квітня в Запоріжжі прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Це вже п’яте оголошення про повітряну небезпеку в обласному центрі з початку доби.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв закликав місцевих жителів терміново перейти до укриттів.

Керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко теж закликав людей перебувати в безпечних місцях до скасування сигналу про повітряну тривогу.

Крім того, очільник ОВА наголосив, що “надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України”.

– Зберігаємо спокій та віримо в Збройні сили України! – зазначив Юрій Малашко.

Інших коментарів від представників влади про ситуацію в Запоріжжі та області поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Запоріжжя
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