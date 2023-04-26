Еврокомиссия предлагает запрет импорта из Украины в пять соседних стран (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария) пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и масла из него.

Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время пресс-конференции по итогам заседания в Люксембурге аграрных министров стран-членов ЕС (AGRIFISH).

— Предложение комиссии на столе заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт, но не для всего Европейского Союза, а только для пяти прифронтовых стран для пяти самых чувствительных продуктов, а именно кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла, — сказал он.

Еврокомиссар считает, что Польша и другие страны хотят запретить импорт еще восьми других продуктов, таких как — мед, сахар, птица, мясные и молочные продукты.

— Но я думаю, что важность этой части дополнительных продуктов не так велика, — добавил он.

Януш Войцеховский заявил, что на импорт указанных продуктов приходится 90%, когда же другие восемь имеют лишь около 10%, а в Польше — около 15%.

Он уточнил, что сейчас запрет введется до 5 июня, когда впоследствии его можно будет продолжить.

Януш Войцеховский отметил, что односторонние меры стран не является решением на сегодня.

— Нужны меры на европейском уровне и после сегодняшнего обсуждения я вижу, что все свидетельствует о том, что это решение будет принято государствами-членами на совете в духе солидарности, — заявил Войцеховский.

Ранее польское издание RMF FM писало, что в Еврокомиссии думают расширить список товаров, которые будут запрещены к импорту из Украины.

Фото: European Commission

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