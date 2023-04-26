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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Єврокомісія розглядає заборону імпорту ще 8 продуктів з України в п’ять країн ЄС

Єврокомісія розглядає заборону імпорту ще 8 продуктів з України в п’ять країн ЄС

Єврокомісія пропонує заборону імпорту з України в п’ять сусідніх країн (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія) пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії з нього.

Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський під час пресконференції за підсумками засідання в Люксембурзі аграрних міністрів країн-членів ЄС (AGRIFISH).

– Пропозиція комісії на столі полягає в тому, щоб ввести тимчасову заборону на імпорт, але не для всього Європейського Союзу, а тільки для п’яти прифронтових країн для п’яти найчутливіших продуктів, а саме кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії, – сказав він.

Єврокомісар вважає, що Польща та інші країни хочуть заборонити імпорт ще восьми інших продуктів, таких як – мед, цукор, птиця, м’ясні та молочні продукти.

– Але я думаю, що важливість цієї частини додаткових продуктів не така велика, – додав він.

Януш Войцеховський заявив, що на імпорт зазначених продуктів припадає 90%, коли ж інші вісім мають лише близько 10%, а у Польщі – близько 15%.

Він уточнив, що наразі заборона запровадиться до 5 червня, коли згодом її можна буде продовжити.

Януш Войцеховський наголосив, що односторонні заходи країн не є рішенням на сьогодні.

– Потрібні заходи на європейському рівні і після сьогоднішнього обговорення я бачу, що все свідчить про те, що це рішення буде схвалено державами-членами на раді в дусі солідарності, – заявив Войцеховський.

Раніше польське видання RMF FM писало, що в Єврокомісії думають розширити список товарів, які будуть заборонені до імпорту з України.

Фото: European Commission

Єврокомісія, Імпорт, Експорт, Продукти, Україна
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