Еврокомиссия готова расширить список товаров, которые будут запрещены к импорту из Украины.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

— Прогресс есть, и переговоры движутся в правильном направлении, — сообщил RMF FM один из участников встречи.

Отмечается, что Еврокомиссия готова расширить список товаров, импорт которых из Украины будет запрещен, кроме четырех продуктов, предложенных на прошлой неделе.

Пока есть согласование только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Издание отмечает, что сейчас ходят неофициальные разговоры о том, что Еврокомиссия будет готова добавить другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Речь идет о яйцах и мясе птицы.

Польша сегодня также подняла вопрос фруктов и фруктовых консервов (в основном яблочного пюре), которые накопились в польских холодильных камерах. По данным RMF FM, ЕК открыта к этому запросу.

Европейская Комиссия также попросила предоставить статистические данные и дополнительную информацию о трудностях с транспортировкой и хранением этих продуктов.

Ожидается, что Комиссия также предоставит подробную информацию о том, как будет выглядеть ее помощь в вывозе украинского зерна, накопившегося на складах, из Польши и соседних стран.

Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.

Напомним, недавно министры сельского хозяйства из пяти указанных стран ЕС обратились с письмом к Еврокомиссии, где заявили, что нуждаются в запрете импорта подсолнечного масла, муки, меда, сахара, мягких фруктов, яиц, мяса, молока и молочных продуктов.

Еврокомиссия в ответ на это предложила €100 млн, чтобы поддержать фермеров из пяти стран ЕС, что еще должно быть согласовано государствами Евросоюза.

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