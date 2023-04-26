ЗСУ 10 разів за добу атакували місця скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів напередодні атакували і українські пілоти, і ракетники та артилеристи.

Авіація Сил оборони напередодні завдала шість ударів по місцях скупчення особового складу армії РФ та військової техніки загарбників.

Крім того, пілоти поцілили по зенітно-ракетному комплексу та збили два ворожих розвідувальних безпілотники типу Зала та Орлан-10,

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

зенітно-ракетний комплекс,

чотири райони зосередження особового складу армії РФ,

радіолокаційну станцію ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.