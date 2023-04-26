Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ 10 разів за добу атакували місця скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ
Райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів напередодні атакували і українські пілоти, і ракетники та артилеристи.
Авіація Сил оборони напередодні завдала шість ударів по місцях скупчення особового складу армії РФ та військової техніки загарбників.
Крім того, пілоти поцілили по зенітно-ракетному комплексу та збили два ворожих розвідувальних безпілотники типу Зала та Орлан-10,
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:
- зенітно-ракетний комплекс,
- чотири райони зосередження особового складу армії РФ,
- радіолокаційну станцію ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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