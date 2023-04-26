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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ 10 разів за добу атакували місця скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів напередодні атакували і українські пілоти, і ракетники та артилеристи.

Авіація Сил оборони напередодні завдала шість ударів по місцях скупчення особового складу армії РФ та військової техніки загарбників.

Крім того, пілоти поцілили по зенітно-ракетному комплексу та збили два ворожих розвідувальних безпілотники типу Зала та Орлан-10,

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

  • зенітно-ракетний комплекс,
  • чотири райони зосередження особового складу армії РФ,
  • радіолокаційну станцію ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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