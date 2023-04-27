Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович рассказал, что бойцам Нацгвардии удалось удержать жизненно важные пути на подступах к Бахмуту.

Об этом Николай Уршалович сказал на брифинге в Military Media Center.

По его словам, силами 4 бригады оперативного назначения им. Героя Украины сержанта Михальчука обеспечено удержание жизненно важных логистических путей на западной окраине Бахмута.

Кроме того, наши воины нанесли сокрушительный удар вражеским штурмовым подразделениям.

Полковник Уршалович отметил, что враг все еще имеет численное преимущество и не считается с потерями.

— Враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то, по кремлевской логике, оценивается как существенный успех, — рассказал полковник.

На Авдеевском направлении в течение прошлой недели оккупанты всячески пытались наступать, однако безуспешно.

Николай Уршалович подчеркнул, что подразделения специального назначения Нацгвардии наносили оккупантам потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Спартак и Пески.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

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