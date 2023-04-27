Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович розповів, що бійцям Нацгвардії вдалося втримати життєво важливі шляхи на підступах до Бахмута.

Про це Микола Уршалович сказав на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, силами 4 бригади оперативного призначення ім. Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці Бахмута.

Крім того, наші воїни завдали нищівного удару ворожим штурмовим підрозділам.

Полковник Уршалович зауважив, що ворог все ще має чисельну перевагу і не рахується із втратами.

– Ворог намагається просуватися по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то, за кремлівською логікою, оцінюється як суттєвий успіх, – розповів полковник.

На Авдіївському напрямку впродовж минулого тижня окупанти усіляко намагалися наступати, проте без успіху.

Микола Уршалович наголосив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі й техніці в районах населених пунктів Мар’їнка, Спартак і Піски.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що просування росіян у Бахмуті зупинилося.

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