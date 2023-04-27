В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW

Конкуренция между российскими частными военными компаниями (ЧВК) в Бахмуте Донецкой области, вероятно, растет.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят ситуацию, где в видеообращении к российскому диктатору Владимиру Путину бойцы ЧВК Поток (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской госэнергетической компании Газпром), утверждают, что должностные лица Газпрома сказали членам Потока, что они подпишут контракты с Министерством обороны России, но потом их заставили подписать контракты с ЧВК Редут.

Один из бойцов Потока утверждал, что Газпром создал еще два подразделения — Факел и Пламя, которые были подчинены МО РФ.

Бойцы Потока также сообщали о плохом обращении со стороны наемников ЧВК Вагнера, которые угрожали расстрелять военных Потока, если они отойдут от линии соприкосновения.

Кроме того сообщалось, что наемники Потока оставили свои позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

— Руководитель Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества частных военных компаний вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, что усиление присутствия других ЧВК в районе города может привести к значительным противоречиям, — указывают аналитики.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

Источник : ISW

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