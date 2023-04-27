Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Конкуренция между российскими частными военными компаниями (ЧВК) в Бахмуте Донецкой области, вероятно, растет.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят ситуацию, где в видеообращении к российскому диктатору Владимиру Путину бойцы ЧВК Поток (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской госэнергетической компании Газпром), утверждают, что должностные лица Газпрома сказали членам Потока, что они подпишут контракты с Министерством обороны России, но потом их заставили подписать контракты с ЧВК Редут.

Один из бойцов Потока утверждал, что Газпром создал еще два подразделения — Факел и Пламя, которые были подчинены МО РФ.

Бойцы Потока также сообщали о плохом обращении со стороны наемников ЧВК Вагнера, которые угрожали расстрелять военных Потока, если они отойдут от линии соприкосновения.

Кроме того сообщалось, что наемники Потока оставили свои позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

— Руководитель Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества частных военных компаний вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, что усиление присутствия других ЧВК в районе города может привести к значительным противоречиям, — указывают аналитики.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

Читайте также
ВСУ находятся в хорошем положении для контрнаступления — генерал США
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW

Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ЧВК Вагнера, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ атаковала жилые дома Николаева: один погибший, более 20 раненых
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
В центре Мелитополя прогремел взрыв — мэр
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Карта боевых действий на 27.04.2023 – ситуация на фронте
ЗСУ
ВСУ находятся в хорошем положении для контрнаступления — генерал США
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине — премьер
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Не понимала, как их заткнуть: KOLA вспомнила встречу с россиянами в самолете
Kola
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.04.2023)
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.04.2023)
В Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь