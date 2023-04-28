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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Свитан оценил готовность ВСУ к началу контрнаступления

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

У Украины, скорее всего, уже есть вся необходимая техника для контрнаступления.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

— Скорее всего, тот минимум, который мы запрашивали, он у нас уже есть. Есть некоторые моменты, связанные с дозаказами для выполнения наступательных действий. А основные уже силы и средства мы получили. Дело в том, что разворачивания сил и средств происходит за две недели до начала движения. То есть примерно, я думаю, у нас все есть, а остальное должно просто заходить, — говорит он.

Свитан отметил, что вопрос в планах захода.

— Если допустим по плану наступательных действий, допустим, рота танков должна зайти на какую-то точку 22 мая, так она еще в Польше. Она будет там стоять в Польше, пока не придет ее черед движения, сам заход будет за 2-3 дня, 18-19 мая. То есть такого рода планы они есть, рассредоточены силы, средства по всей логистической цепочке. И то количество сил и средств, которые необходимо для начала наступательных действий и по всей цепочке готовность есть уже эти действия выполнять.

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Он отметил, что каждый день на счету, поэтому движение ВСУ начнется как только поверхность позволит, а наша разведка уже пошла вперед.

Война в Украине, Роман Світан, Російська агресія
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