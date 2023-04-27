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В Reuters рассказали, где россияне больше всего подготовились к контрнаступлению ВСУ

Російський окупант

В ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины сильнее всего войска РФ укрепляют южные районы Запорожской области и “ворота” на Крымский полуостров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.

Фотографии, проанализированные Reuters, показывают, что большая часть строительства укреплений россиян происходила после ноября, когда украинские защитники освободили Херсон.

Указано, что позиции россиян чаще всего сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области и на узкой полосе земли, соединяющей Крым с остальной Украиной.

В Reuters рассказали, где россияне больше всего подготовились к контрнаступлению ВСУ

По данным экспертов, рвы и траншеи россиян идут на юг от Васильевки и через всю Запорожскую область. Оборонительный участок тянется на 120 км.

— Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные “зубы дракона”, которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов, — пишет Reuters со ссылкой на эксперта.

Кроме рвов, баррикад и зигзагообразных окопов, оборонительные рубежи России также будут включать минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции вооружения.

Возле прифронтового города Пологи Запорожской области Россия построила две четкие оборонительные линии – одну на север и одну на юг. Кроме того, некоторые города, такие, как Токмак и Бильмак, окружены укреплениями. Траншеи вырыты вдоль дорог и в аэропортах городов Мелитополь и Бердянск.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины должно быть сюрпризом для всех. Ведь важно как можно дольше сохранять в секрете детали контрнаступления.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Запорожская область, Крым, Россия
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