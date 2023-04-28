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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Світан оцінив готовність ЗСУ до початку контрнаступу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна, швидше за все, вже має всю необхідну техніку для контрнаступу.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

– Швидше за все, той мінімум, який ми запитували, він уже має. Існують деякі моменти, пов’язані з дозамовленнями для виконання наступальних дій. А основні вже сили та засоби ми отримали. Справа у тому, що розгортання сил та засобів відбувається за два тижні до початку руху. Тобто приблизно, я думаю, у нас все є, а решта має просто заходити, – каже він.

Світан зазначив, що питання у планах заходу.

– Якщо допустимо за планом наступальних дій, допустимо, рота танків має зайти на якусь точку 22 травня, то вона ще в Польщі. Вона там стоятиме в Польщі, доки не прийде її черга руху, сам захід буде за 2-3 дні, 18-19 травня. Тобто такі плани вони є, розосереджені сили, засоби по всьому логістичному ланцюжку. І та кількість сил і засобів, які необхідно для початку наступальних дій та по всьому ланцюжку готовність є вже ці дії виконувати, – додав експерт.

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Він зазначив, що кожен день на рахунку, тож рух ЗСУ почнеться як тільки поверхня дозволить, а наша розвідка вже пішла вперед.

Війна в Україні, Роман Світан, Російська агресія
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