Удары могут повториться: Свитан о причине обстрела Николаева

В ближайшее время РФ будет повторять подобные обстрелу Николаева 27 апреля ракетные атаки по правому берегу.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

— Все, что связано с правым берегом, вдоль побережья Черного моря, — такие удары связаны с попыткой россиян улучшить свои позиции в “зерновой сделке”. То есть они будут нащупывать некоторые наши энергообъекты, которые питают портовые постройки. Удар по Черноморскому побережью — это как раз эта задача, — объясняет эксперт.

Также он добавил, что “все Черноморское побережье может быть под таким же ударом”.

— То есть вот такие попытки пролезть, вернуться обратно в “зерновую сделку”, улучшить свои позиции, они будут сопровождаться вот такого рода ударами, так как им нужно показать направления ударов. Все Черноморское побережье может быть под вот таким ударом. Это такой подход чисто бандитского уровня, то есть давить и выкручивать руки, ну, а дальше для принятия какого-то решения. Я думаю, что в ближайшее время они будут повторять подобные удары, — отметил Свитан.

Фото: ГУР

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