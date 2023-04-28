Удари можуть повторитися: Світан про причину обстрілу Миколаєва

Найближчим часом РФ повторюватиме подібні до обстрілу Миколаєва 27 квітня ракетні атаки правого берега.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

– Все, що пов’язане з правим берегом та вздовж узбережжя Чорного моря, – такі удари пов’язані зі спробою росіян покращити свої позиції в “зерновій угоді”. Тобто вони перевірятимуть деякі наші енергооб’єкти, які живлять портові споруди. Удар по Чорноморському узбережжю – саме це завдання, – пояснює експерт.

Також він додав, що “все Чорноморське узбережжя може бути під таким самим ударом”.

– Тобто ось такі спроби пролізти, повернутися назад у “зернову угоду”, покращити свої позиції, вони будуть супроводжуватися такими ударами, оскільки їм потрібно показати напрямки ударів. Усе Чорноморське узбережжя може бути під таким ударом. Це такий підхід суто бандитського рівня, тобто тиснути і викручувати руки, ну а далі для ухвалення якогось рішення. Я думаю, що найближчим часом вони повторюватимуть подібні удари, – зазначив він.

Фото: ГУР

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