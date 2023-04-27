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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ракетный удар РФ по Николаеву: пострадали 23 человека, повреждены дома и инфраструктура

Ракетный удар РФ по Николаеву: пострадали 23 человека, повреждены дома и инфраструктура

В Николаеве в результате ракетного удара пострадали 23 человека, из них двое детей. Один погибший, 22 человека обратились за медицинской помощью.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что был госпитализирован 1 ребенок. В настоящее время 21 человек переведен на амбулаторное лечение.

— Повреждены 82 частных дома и 31 многоквартирный дом, два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад. Практически полностью разрушены 7 частных домов, – сообщил он.

Для пострадавших исполнительным комитетом Николаевского городского совета выделено 20 помещений.

В настоящее время идет работа по ликвидации последствий атаки РФ, а нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется.

Напомним, что армия РФ для обстрела Николаева ночью 27 апреля выпустила четыре ракеты типа Калибр из акватории Черного моря.

Война в Украине, Николаев, Ракетные удары России, Російська агресія
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