Ракетный удар РФ по Николаеву: пострадали 23 человека, повреждены дома и инфраструктура
В Николаеве в результате ракетного удара пострадали 23 человека, из них двое детей. Один погибший, 22 человека обратились за медицинской помощью.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что был госпитализирован 1 ребенок. В настоящее время 21 человек переведен на амбулаторное лечение.
— Повреждены 82 частных дома и 31 многоквартирный дом, два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад. Практически полностью разрушены 7 частных домов, – сообщил он.
Для пострадавших исполнительным комитетом Николаевского городского совета выделено 20 помещений.
В настоящее время идет работа по ликвидации последствий атаки РФ, а нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется.
Напомним, что армия РФ для обстрела Николаева ночью 27 апреля выпустила четыре ракеты типа Калибр из акватории Черного моря.