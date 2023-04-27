В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците электроэнергии летом
Из-за атак Россией объектов инфраструктуры Украины энергетическая система все еще пребывает в тяжелом состоянии. Это может привести к дефициту электроэнергии летом.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Он уточнил, что дефицит электроэнергии является сезонным явлением. При этом в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.
— Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии, – сказал Кудрицкий.
К слову, ранее в Укрэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к следующей зиме.