В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците электроэнергии летом

Из-за атак Россией объектов инфраструктуры Украины энергетическая система все еще пребывает в тяжелом состоянии. Это может привести к дефициту электроэнергии летом.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он уточнил, что дефицит электроэнергии является сезонным явлением. При этом в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

— Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии, – сказал Кудрицкий.

К слову, ранее в Укрэнерго рассказали, как готовят энергосистему Украины к следующей зиме.

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