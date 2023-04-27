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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Укренерго попередили про можливий дефіцит електроенергії влітку

В Укренерго попередили про можливий дефіцит електроенергії влітку
Фото: Pixabay

Через атаки Росії по об’єктах інфраструктури України енергетична система все ще перебуває у важкому стані. Це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник Укренерго Володимир Кудрицький.

Він уточнив, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Водночас в Україні весни та літа спостерігається надлишок потужності.

– Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку – дефіцит. А ось цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його потрібно буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії, – сказав Кудрицький.

До речі, раніше в Укренерго розповіли, як готують енергосистему України до наступної зими.

Війна в Україні, Енергетика, літо, Ракетні удари Росії, Укренерго
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