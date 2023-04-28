Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео

Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео

Момент попадания российской крылатой ракеты Х-101 в многоэтажку в Умани около 04:30 28 апреля сняли очевидцы.

На появившихся в сети кадрах сначала слышна работа противовоздушной обороны.

А затем одна за другой случаются вспышки, сопровождающиеся громкими звуками.

Ракетным ударом разрушен первый подъезд многоэтажки по улице Комарова.

Там, согласно документам, было зарегистрировано 109 человек.

Из 46 квартир полностью уничтожено 27.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали 15 человек.

Среди погибших – десятилетние мальчик и девочка, которых невозможно опознать. Судьба их родителей неизвестна.

В больницах находятся девять человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 429-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: МВД Украины

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ, Умань
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина не признает принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий — Лубинец
Дмитро Лубінець
Засиделись на местах. Большинство военкомов отправят на фронт — Резников
Олексій Резніков
Очередное военное преступление РФ: что известно о ракетном ударе по Украине 28 апреля
Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео
В Умани крылатая ракета попала в многоэтажку: погибших уже 16
Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео
Резников рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Россией
Олексій Резніков
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
очевидці про атаку
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь