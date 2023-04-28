Момент попадания российской крылатой ракеты Х-101 в многоэтажку в Умани около 04:30 28 апреля сняли очевидцы.

На появившихся в сети кадрах сначала слышна работа противовоздушной обороны.

А затем одна за другой случаются вспышки, сопровождающиеся громкими звуками.

Ракетным ударом разрушен первый подъезд многоэтажки по улице Комарова.

Там, согласно документам, было зарегистрировано 109 человек.

Из 46 квартир полностью уничтожено 27.

По последним данным, жертвами ракетного удара стали 15 человек.

Среди погибших – десятилетние мальчик и девочка, которых невозможно опознать. Судьба их родителей неизвестна.

В больницах находятся девять человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 429-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: МВД Украины

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