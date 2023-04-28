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Юля Захарченко, редактор ленты

Обстрел Дружковки и приграничья Сумщины: 429-й день войны

Ключевые события
00:22
Военный эксперт оценил готовность ВСУ к началу контрнаступления
00:16
В Украине разрабатывают беспилотные торпеды
00:14
РФ нанесла ракетный удар по Константиновке
Обстрел Дружковки и приграничья Сумщины: 429-й день войны
28 апреля, 0:22

Военный эксперт оценил готовность ВСУ к началу контрнаступления

Украина, скорее всего, уже имеет всю необходимую технику для контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

— Скорее всего, тот минимум, который мы запрашивали, он у нас уже есть. Есть некоторые моменты, связанные с дозаказами для выполнения наступательных действий. А основные уже силы и средства мы получили. Дело в том, что разворачивания сил и средств происходит за две недели до начала движения. То есть примерно, я думаю, у нас все есть, а остальное должно просто заходить, — говорит он.

28 апреля, 0:16

В Украине разрабатывают беспилотные торпеды

Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает несколько версий беспилотных торпед.

Один из прототипов уже представили на выставке платформы для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах Сил обороны и безопасности Brave1.

По данным издания Милитарный, дальность хода подводного дрона должна составлять 2 тыс. км, а беспилотник должен идентифицировать зону глушения.

28 апреля, 0:14

РФ нанесла ракетный удар по Константиновке

Вечером 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены также школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди, – сказал он.

Война в Украине
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