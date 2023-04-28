Война в Украине

Обстрел Дружковки и приграничья Сумщины: 429-й день войны
Военный эксперт оценил готовность ВСУ к началу контрнаступления
Украина, скорее всего, уже имеет всю необходимую технику для контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
— Скорее всего, тот минимум, который мы запрашивали, он у нас уже есть. Есть некоторые моменты, связанные с дозаказами для выполнения наступательных действий. А основные уже силы и средства мы получили. Дело в том, что разворачивания сил и средств происходит за две недели до начала движения. То есть примерно, я думаю, у нас все есть, а остальное должно просто заходить, — говорит он.
В Украине разрабатывают беспилотные торпеды
Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает несколько версий беспилотных торпед.
Один из прототипов уже представили на выставке платформы для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах Сил обороны и безопасности Brave1.
По данным издания Милитарный, дальность хода подводного дрона должна составлять 2 тыс. км, а беспилотник должен идентифицировать зону глушения.
РФ нанесла ракетный удар по Константиновке
Вечером 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены также школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди, – сказал он.