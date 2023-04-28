Война в Украине

Украина, скорее всего, уже имеет всю необходимую технику для контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

— Скорее всего, тот минимум, который мы запрашивали, он у нас уже есть. Есть некоторые моменты, связанные с дозаказами для выполнения наступательных действий. А основные уже силы и средства мы получили. Дело в том, что разворачивания сил и средств происходит за две недели до начала движения. То есть примерно, я думаю, у нас все есть, а остальное должно просто заходить, — говорит он.