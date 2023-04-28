Момент влучання російської крилатої ракети Х-101 в багатоповерхівку в Умані 04:30 28 квітня зафільмували очевидці.

На кадрах, які з’явилися в мережі, чути спершу роботу протиповітряної оборони.

А потім один за одним стаються спалахи, що супроводжуються гучними звуками.

Ракетним ударом зруйновано перший під’їзд багатоповерхівки по вулиці Комарова.

Там, згідно з документами, було зареєстровано 109 осіб.

Із 46 квартир повністю знищено 27.

За останніми даними, жертвами ракетного удару стали 15 людей.

Серед загиблих – десятирічні хлопчик та дівчинка, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома.

У лікарнях перебувають дев’ять осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 429-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: МВС України

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