Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев

президент Чехії
Фото: Getty Images

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова утром 28 апреля прибыли с визитом в Киеве.

Об этом сообщил Павел в своем Twitter, выложив свое фото вместе с Чапутовой на фоне разрушенного здания.

— С Зузаной Чапутовой мы оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно видеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что нас объединяет. Вот почему мы будем их поддерживать, — написал чешский лидер.

Это первый визит президента Чехии в Украину с 2013 года.

19 апреля Петр Павел говорил, что в ближайшее время планирует посетить Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

Павел и Чапутова должны встретиться с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, а также посетить под Киевом освобожденные от российской оккупации города.

Кроме того, запланирована встреча с представителями крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

Война в Украине, Петр Павел, Російська агресія, Словакия, Україна-Чехія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия отменяет Военную олимпиаду-2023 из-за больших потерь в Украине
Армійські ігри Росія
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.04.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь