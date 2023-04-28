Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова утром 28 апреля прибыли с визитом в Киеве.

Об этом сообщил Павел в своем Twitter, выложив свое фото вместе с Чапутовой на фоне разрушенного здания.

— С Зузаной Чапутовой мы оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно видеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что нас объединяет. Вот почему мы будем их поддерживать, — написал чешский лидер.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Это первый визит президента Чехии в Украину с 2013 года.

19 апреля Петр Павел говорил, что в ближайшее время планирует посетить Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

Павел и Чапутова должны встретиться с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, а также посетить под Киевом освобожденные от российской оккупации города.

Кроме того, запланирована встреча с представителями крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.