Ми усвідомлюємо цінність свободи: президенти Чехії та Словаччини прибули до Києва

Президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова вранці 28 квітня прибули з візитом до Києва.

Про це повідомив Павел у своєму Twitter, виклавши своє фото разом із Чапутовою на тлі зруйнованої будівлі.

– Із Зузаною Чапутовою ми обоє усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров’ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що нас об’єднує. Ось чому ми будемо їх підтримувати, – написав чеський лідер.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Це перший візит президента Чехії в Україну з 2013 року.

19 квітня Петр Павел говорив, що найближчим часом планує відвідати Київ, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським контрнаступ ЗСУ.

Павел і Чапутова мають зустрітися з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, а також відвідати під Києвом звільнені від російської окупації міста.

Крім того, заплановано зустріч із представниками кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.

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