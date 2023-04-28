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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ми усвідомлюємо цінність свободи: президенти Чехії та Словаччини прибули до Києва

президент Чехії
Фото: Getty Images

Президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова вранці 28 квітня прибули з візитом до Києва.

Про це повідомив Павел у своєму Twitter, виклавши своє фото разом із Чапутовою на тлі зруйнованої будівлі.

– Із Зузаною Чапутовою ми обоє усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров’ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що нас об’єднує. Ось чому ми будемо їх підтримувати, – написав чеський лідер.

Це перший візит президента Чехії в Україну з 2013 року.

19 квітня Петр Павел говорив, що найближчим часом планує відвідати Київ, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським контрнаступ ЗСУ.

Павел і Чапутова мають зустрітися з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, а також відвідати під Києвом звільнені від російської окупації міста.

Крім того, заплановано зустріч із представниками кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.

Війна в Україні, Петр Павел, Російська агресія, Словаччина, Україна-Чехія
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