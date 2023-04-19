Президент Чехии Петр Павел в ближайшее время планирует посетить Украину, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

Об этом Петр Павел заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава Чешской Республики подчеркнул, что Организация Североатлантического договора для Чехии является критически важным аспектом безопасности.

– НАТО является критически важным аспектом безопасности моей страны. Я рад, что Чехию считают надежным партнером во время кризиса. Мы переживаем период, вероятно, величайшего кризиса безопасности в современной истории. Однозначно в этом веке, – заявил Петр Павел.

Президент Чехии также прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По его словам, этот вопрос должен обсуждаться по окончании войны. Только тогда будет смысл думать о возможных датах вступления.

– И даже несмотря на то, что война закончится, Украине придется восстановить свою экономику, свою армию, чтобы снова стать стабильной страной. Поэтому нужно время, понадобится много усилий, и я понимаю, что мы уже должны оказать долговременную поддержку Украине, в частности, восстановление и подготовку к будущему членству в НАТО, — сказал президент Чехии.

Ранее сообщалось, что на складах вооруженных сил Чехии есть военное оборудование, которое может быть передано Украине.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также заявила, что ее страна намерена оказать Украине военную помощь на почти $25-29 млн.

Источник : Суспільне

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