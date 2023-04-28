Вместо подъезда – руины: в Умани крылатая ракета попала в многоэтажку
Утром 28 апреля российские крылатые ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани и складские здания.
Обновлено в 06:20. Известно, что в результате ракетной атаки в Умани пострадали пять человек.
– Все они – в больнице, – отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Обновлено в 06:00. Информацию о попадании подтвердил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
– В это утро оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани – в жилой дом и складские здания, – написал Игорь Табурец.
В настоящее время на месте работают все службы и устанавливают последствия попаданий.
Воздушная тревога в Черкасской области продолжается.
Обновлено в 05:38. На видео, которые распространяются по сети, видны тотальные разрушения верхних четырех этажей и боковой секции подъезда жилого дома.
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