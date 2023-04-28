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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Вместо подъезда – руины: в Умани крылатая ракета попала в многоэтажку

Вместо подъезда – руины: в Умани крылатая ракета попала в многоэтажку

Утром 28 апреля российские крылатые ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани и складские здания.

Обновлено в 06:20. Известно, что в результате ракетной атаки в Умани пострадали пять человек.

– Все они – в больнице, – отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Обновлено в 06:00. Информацию о попадании подтвердил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

– В это утро оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани – в жилой дом и складские здания, – написал Игорь Табурец.

В настоящее время на месте работают все службы и устанавливают последствия попаданий.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается.

Обновлено в 05:38. На видео, которые распространяются по сети, видны тотальные разрушения верхних четырех этажей и боковой секции подъезда жилого дома.

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Умань
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