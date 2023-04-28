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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Замість під’їзду – руїни: в Умані крилата ракета влучила в багатоповерхівку

Замість під’їзду – руїни: в Умані крилата ракета влучила в багатоповерхівку

Уранці 28 квітня російські крилаті ракети поцілили в житлову багатоповерхівку в Умані та складські будівлі.

Оновлено о 06:20. Наразі відомо, що внаслідок ракетної атаки в Умані постраждало п’ятеро людей.

– Усі вони – в лікарні, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Оновлено о 06:00. Інформацію про влучання підтвердив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

– Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані – у житловий будинок та складські будівлі, – написав Ігор Табурець.

Наразі на місці працюють усі служби та встановлюють наслідки влучань.

Повітряна тривога в Черкаській області триває.

Оновлено о 05:38. На відео, які ширяться в мережі, видно тотальні руйнування верхніх чотирьох поверхів та бічної секції під’їзду житлового будинку.

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Умань
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