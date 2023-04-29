Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подготовило несколько десятков пилотов, которые готовы начать осваивать западные многоцелевые истребители F-16.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Представитель ВС ВСУ говорит, что при получении самолетов F-16, в перспективе, планируется полный переход Воздушных сил на эти истребители. Впрочем, сегодня определена группа из лучших украинских пилотов, которые имеют знания английского языка и боевой опыт, которые хоть сегодня готовы выезжать на обучение по использованию этих западных самолетов.

— Несколько десятков пилотов уже готовы к выезду, — сказал он.

Юрий Игнат добавляет, что кроме пилотов нужны и обученные офицеры боевого управления, которые руководят полетами, а также инженеры военные, которые могли бы обслуживать истребители F-16.

На вопрос ведущего, имеет ли сегодня Украина возможность сбивать весь спектр российских ракет в зоне покрытия ПВО, учитывая, что Воздушные силы получили западные системы противовоздушной обороны, Юрий Игнат ответил утвердительно.

— Имеем, пока что, два дивизиона (ЗРК Patriot, — Ред.), которые заступили на боевое дежурство. Речь идет о том, что систем этих надо много, потому что имеются в виду и баллистические ракеты, потому что по баллистике и Patriot и Samp-T могут работать в радиусе 40 км, а не до 150 км, как при варианте с самолетами, крылатыми ракетами и тому подобное. Поэтому надо много систем и они не смогут покрыть, как ни крути, всю территорию Украины. Всю территорию страны даже от аэробаллистических целей комплексы, к сожалению, сейчас не могут защитить, — пояснил он.

Представитель ВС ВСУ говорит, что именно поэтому Украине нужны самолеты F-16, чтобы усилить защиту украинского неба.

По его словам, враг пытается уничтожить приоритетные цели, но прокладывая маршруты ракет они делают определенные погрешности.

— Даже если они не имеют за цель жилой дом, что безусловно является террористическим актом. То есть этот просчет. И мы часто видим, что попадают они в жилые дома. Само по себе попадание по центру города, или это Умань, или это Киев, или Днепр, или Харьков, то это уже преступление против человечества и является актом терроризма. Таким образом враг, уже прокладывая маршруты этих ракет, уже понимает, что на пути может быть многоэтажка, но их это не интересует, — сказал он.

Юрий Игнат добавил, что российские пропагандисты уже выдают обстрел жилого дома в Умани за якобы обстрел Донецка со стороны Украины, что представитель ПС ВСУ назвал верхом цинизма.

Он также пояснил, что с Черного моря сохраняется опасность, поскольку в акватории хранятся носители Калибров.

— Те остатки ракет, которые были найдены, указывают, что это свежие ракеты. Изготавливаются они и осенью, есть и зимние варианты запчастей. Поэтому враг продолжает их выпускать, но темпы производства не будут высокими, потому что это технологическое оружие и быстро оно не делается. Впрочем, изготавливают и дальше, — сказал он.

Представитель командования Воздушных сил добавил, что падение авиабомбы с российского самолета в Белгороде это не единственный случай.

— То, что упала бомба, и уже не впервые. Думаете только Белгород от этого пострадал? Нет, просто Белгород был в центре внимания, поскольку было куча камер, что невозможно было скрыть такой взрыв в большом городе. Были и другие случаи с крылатыми ракетами, которые пускают с Каспия, — пояснил он.

По словам Игната, случаи, когда ракеты падают посреди моря, не такие заметные и не так привлекают внимание, как когда бомба падает посреди города. Кроме того, российские ракеты падали на дома и в Ростовской области.

Фото: Facebook Юрія Ігната

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