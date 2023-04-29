Командування Повітряних сил Збройних сил України підготовлено кілька десятків пілотів, які готові почати опановувати західні багатоцільові винищувачі F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ каже, що при отриманні літаків F-16, у перспективі, планується повний перехід Повітряних сил на ці винищувачі. Втім сьогодні визначена група з кращих українських пілотів, які мають знання англійської мови та бойовий досвід, які хоч сьогодні готові виїжджати на навчання з використання цих західних літаків.

– Кілька десятків пілотів вже готові до виїзду, – сказав він.

Юрій Ігнат додає, що крім пілотів потрібні й навченні офіцері бойового управління, які керують польотами, а також інженери військові, які могли б обслуговувати винищувачі F-16.

На запитання ведучого, чи має сьогодні Україна можливість збивати весь спектр російських ракет в зоні покриття ППО, враховуючи, що Повітряні сили отримали західні системи протиповітряної оборони, Юрій Ігнат відповів ствердно.

– Маємо, поки що, два дивізіони (ЗРК Patriot, – Ред.), які заступили на бойове чергування. Мова йде про те, що систем цих треба багато, бо маються на увазі і балістичні ракети, бо по балістиці і Patriot і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як при варіанті з літаками, крилатими ракетами тощо. Тому треба багато систем і вони не зможуть покрити, як не крути, всю територію України. Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей комплекси, на жаль, зараз не можуть захистити, – пояснив він.

Речник ПС ЗСУ каже, що саме тому Україні потрібні літаки F-16, щоб посилити захист українського неба.

За його словами, ворог намагається знищити найпріоритетніші цілі, але прокладаючи маршрути ракет вони роблять певні похибки.

– Навіть якщо вони не мають за ціль житловий будинок, що безумовно є терористичним актом. То є цей прорахунок. І ми часто бачимо, що влучають вони в житлові будинки. Саме по собі влучання по центру міста, чи це Умань, чи це Київ, чи Дніпро, чи Харків, то це вже злочин проти людства і є актом тероризму. Таким чином ворог, вже прокладаючи маршрути цих ракет, вже розуміє, що на шляху може бути багатоповерхівка, але їх це не цікавить, – сказав він.

Юрій Ігнат додав, що російські пропагандисти вже видають обстріл житлового будинку в Умані за начебто обстріл Донецька з боку України, що речник ПС ЗСУ назвав верхом цинізму.

Він також пояснив, що з Чорного моря зберігається небезпека, оскільки в акваторії зберігаються носії Калібрів.

– Ті рештки ракет, які були знайдені, вказують, що це свіжі ракети. Виготовляються вони і восени, є і зимові варіанти запчастин. Тому ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва не будуть високими, бо це технологічна зброя і швидко вона не робиться. Втім, виготовляють і далі, – сказав він.

Речник командування Повітряних сил додав, що падіння авіабомби з російського літака у Бєлгороді це не єдиний випадок.

– Те, що впала бомба, і вже не вперше. Думаєте лише Бєлгород від цього постраждав? Ні, просто Бєлгород був в центрі уваги, оскільки було купа камер, що неможливо було приховати такий вибух у великому місті. Були й інші випадки із крилатими ракетами, які пускають з Каспію, – пояснив він.

За словами Ігната, випадки, коли ракети падають посеред моря, не такі помітні і не так привертають увагу, як коли бомба падає посеред міста. Крім того, російські ракети падали на будинки і в Ростовській області.

Фото: Facebook Юрія Ігната

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