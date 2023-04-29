Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

29 апреля в Будапеште Папа Римский Франциск встретился с 600 украинскими беженцами, которые покинули Родину из-за войны. Он заверил их, что возможно другое будущее.

– Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы находим в себе мужество, необходимое для того, чтобы продолжать двигаться вперед: мы находим силу верить, что еще не все потеряно и что возможно другое будущее, – сказал он.

Во время встречи беженец из Украины Олег Яковлев рассказал, как ему с женой Людмилой и пятью детьми год назад пришлось покинуть Днепр после российских бомбардировок.

— Нас здесь приняли и мы нашли новый дом, но многие страдали и страдают из-за войны, — сказал Яковлев Папе.

Напомним, что 27 апреля в Ватикане премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском, с которым обсудил формулу мира, а также помощь в возвращении украинских детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в РФ.

Источник: The Guardian
Беженцы, Будапешт, Война в Украине, Папа Римський, Російська агресія, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
МАГАТЭ бессильно, Китай и другие должны заставить Россию покинуть ЗАЭС — Зеленский
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Из 23 погибших – шесть детей: в Умани завершилась спасательная операция
Умань - рятувальна операція
Оккупанты будут бежать из Крыма, как только ВСУ дойдут до первого села – Зеленский
Володимир Зеленський
Еще две страны готовы поддержать вступление Украины в НАТО – Кулеба
Дмитро Кулеба
Божья кара за Умань: в ГУР прокомментировали новые “хлопки” в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь