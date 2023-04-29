Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште

29 апреля в Будапеште Папа Римский Франциск встретился с 600 украинскими беженцами, которые покинули Родину из-за войны. Он заверил их, что возможно другое будущее.

– Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы находим в себе мужество, необходимое для того, чтобы продолжать двигаться вперед: мы находим силу верить, что еще не все потеряно и что возможно другое будущее, – сказал он.

Во время встречи беженец из Украины Олег Яковлев рассказал, как ему с женой Людмилой и пятью детьми год назад пришлось покинуть Днепр после российских бомбардировок.

— Нас здесь приняли и мы нашли новый дом, но многие страдали и страдают из-за войны, — сказал Яковлев Папе.

Напомним, что 27 апреля в Ватикане премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском, с которым обсудил формулу мира, а также помощь в возвращении украинских детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в РФ.

Источник : The Guardian

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