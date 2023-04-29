Навіть серед болю знайдемо сили вірити: Папа Франциск зустрівся з українцями у Будапешті

29 квітня у Будапешті Папа Римський Франциск зустрівся з близько 600 українськими біженцями, які втекли від війни. Він запевнив їх, що можливе інше майбутнє.

– Навіть серед болю та страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо в собі мужність, необхідну для того, щоб продовжувати рухатися вперед: ми знаходимо силу вірити, що ще не все втрачено і що можливе інше майбутнє, – сказав він.

Під час зустрічі біженець з України Олег Яковлєв розповів, як йому з дружиною Людмилою та п’ятьма дітьми рік тому довелося залишити Дніпро після російських атак.

– Нас тут прийняли і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає через війну, — сказав Яковлєв Папі.

Нагадаємо, що 27 квітня у Ватикані прем’єр України Денис Шмигаль зустрівся із Папою Римським Франциском, з яким обговорив формулу миру, а також допомогу в поверненні українських дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли до РФ.

Джерело : The Guardian

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