В Ватикане премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском, с которым обсудил формулу мира, а также помощь в возвращении украинских детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в РФ.

Глава правительства подчеркнул Папе, что украинцы ежедневно вынуждены бороться за свои жизни.

Денис Шмыгаль поблагодарил Святой Престол за работу, направленную на завершение войны.

— Надеемся, Ватикан присоединится к реализации формулы президента Украины Владимира Зеленского, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны, — заявил премьер Украины.

Также премьер-министр передал Папе Франциску фотоальбом с фотографиями преступления оккупационной армии в Буче, Бородянке и других городах Украины.

Впоследствии на пресс-конференции в Риме глава украинского правительства рассказал, что попросил Папу помочь вернуть вывезенных в Россию украинских детей.

— Я попросил его святость о помощи в возвращении домой украинцев, украинских детей, которых удерживают, которые арестованы, депортированы в Россию преступным способом, — сказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, Денис Шмыгаль пригласил Папу Римского посетить Украину.

Источник : Кабмин, Укринформ

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