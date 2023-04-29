Вооруженные силы Украины имеют возможности поставки в Бахмут благодаря комплексной работе всех элементов Сил обороны — от артиллерии до разведчиков.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

За сутки враг нанес 525 ударов из различного вооружения, три авиаудара, а также произошло 27 боестолкновений.

— Уничтожено 154 оккупанта, еще 156 получили ранения. Уничтожена артиллерийская установка Акация, уничтожен дрон-камикадзе Ланцет и один полевой склад боеприпасов, — подчеркнул Сергей Череватый.

Относительно возможного продвижения оккупантов к трассе Часов Яр – Бахмут, как об этом сообщали аналитики Института изучения войны (ISW), представитель восточной группировки войск ВСУ заявил, что благодаря комплексной работе Сил обороны: артиллеристов, разведчиков и т. д., все еще есть возможность поставки в Бахмут.

— Наши артиллеристы постоянно ведут контрбатарейную борьбу… Ситуация достаточно динамичная, но никакие заявления врага о том, что они полностью контролируют трассы на Бахмут и могут перерезать нам поставки, не соответствуют действительности, — подчеркнул Сергей Череватый.

Ранее Череватый заявил, что на Бахмутском направлении ВСУ достигают паритета в артиллерии с врагом.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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