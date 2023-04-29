Збройні сили України мають можливості постачання в Бахмут завдяки комплексній роботі усіх елементів Сил оборони – від артилерії до розвідників.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що Бахмутський напрямок залишається одним із найважчих на фронті.

За добу ворог завдав 525 ударів із різного озброєння, три авіаудари, а також відбулося 27 боєзіткнень.

– Знищено 154 окупанти, ще 156 зазнали поранень. Знищено артилерійську установку Акація, знищено дрон-камікадзе Ланцет і один польовий склад боєприпасів, – наголосив Сергій Череватий.

Щодо можливого просування окупантів до траси Часів Яр – Бахмут, як про це повідомляли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), речник східного угруповання військ ЗСУ заявив, що завдяки комплексній роботі Сил оборони: артилеристів, розвідників тощо, все ще є можливість постачання у Бахмут.

– Наші артилеристи постійно ведуть контрбатарейну боротьбу… Ситуація досить динамічна, але жодні заяви ворога про те, що вони повністю контролюють траси на Бахмут і що можуть перерізати нам постачання, не відповідають дійсності, – наголосив Сергій Череватий.

Раніше Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ досягають паритету в артилерії з ворогом.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.