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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ достигают паритета в артиллерии под Бахмутом: Череватый рассказал, как именно

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины достигают паритета в артиллерии с врагом благодаря точной и качественной огневой работе.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что у войск РФ еще есть серьезное математическое преимущество в артиллерии, однако украинские воины благодаря эффективной работе его нивелируют.

– У них есть, к сожалению, серьезное преимущество в артиллерии. У них математически ее больше. Мы находимся, грубо говоря, на такой артиллерийской диете…

С самого начала войны наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому максимально точно выверяют цели с беспилотных аппаратов и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели, — подчеркнул Череватый.

Он уточнил, что именно артиллерия сейчас “главный игрок” и ключевое средство поражения на Бахмутском направлении. Поскольку авиация РФ благодаря активным действиям нашей ПВО “не является доминирующим фактором, который позволил бы врагу иметь существенное преимущество”.

Череватый добавил, что Бахмут остается наиболее приоритетной целью агрессора. Главной ударной силой там являются наемники ЧВК Вагнера. Но ежедневное уничтожение оккупантов “почти в промышленных объемах” и отсутствие системных поставок живой силы из российских тюрем существенно сократили их боевые возможности. Поэтому командование РФ было вынуждено привлекать десантные подразделения.

За прошедшие сутки враг усилил огневые удары по позициям ВСУ. В Восточной операционной зоне было зафиксировано 1045 обстрелов из артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня.

Накануне в Национальной гвардии Украины сообщили, что ее бойцам удалось удержать жизненно важные пути на подступах к Бахмуту.

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Источник: 24 канал
Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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