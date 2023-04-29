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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Разведка Британии назвала возможные цели ракетного удара РФ 28 апреля

ракетний удар Умань

Ранним утром 28 апреля Россия нанесла первый крупный ракетный удар по Украине с начала марта 2023 года. Воздушным силам ВСУ удалось сбить большую часть ракет, но от попадания трех погибло как минимум 27 человек.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что России больше не удается осуществлять массированные атаки с использованием большого количества ракет, как, например, в зимний период.

Кроме того, атака 28 апреля вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины.

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