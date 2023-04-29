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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ракетный удар по многоэтажке в Умани: количество погибших детей выросло

Ракетный удар по многоэтажке в Умани: количество погибших детей выросло
Фото: МВД

В результате ракетной атаки Россией Умани 28 апреля количество погибших детей увеличилось до 5.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

– Умань. В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются, – отметил он.

Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.

Напомним, что утром 28 апреля российские крылатые ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани и складские здания.

При этом, момент попадания российской крылатой ракеты  Х-101 в многоэтажку в Умани около 04:30 28 апреля сняли очевидцы.

Источник: МВД
Ракетные удары России, Умань
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