Рано вранці 28 квітня Росія завдала першого великого ракетного удару по Україні з початку березня 2023 року. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити більшу частину ракет, але від попадання трьох загинуло щонайменше 27 осіб.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зазначають, що Росії більше не вдається здійснювати масовані атаки з використанням великої кількості ракет, як, наприклад, у зимовий період.

Крім того, атака 28 квітня навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України.

Цілком реально, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи і нещодавно поставлене Україні озброєння.

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