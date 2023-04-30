Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки — в Киевсовете дали неожиданный ответ

Київ
Фото: Depositphotos

В Киеве не могут переименовать улицу в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поскольку это не предусмотрено украинским законодательством.

Об этом в интервью Главкому рассказала депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

По ее словам, для того, чтобы изменить улицу, переулок или проспект, жители столицы могут проголосовать в приложении Киев Цифровой, впрочем законодательство предусматривает согласие родственников человека, в честь которого называют ту или иную улицу.

Виктория Муха говорит, разрешение может быть не предоставлено, если родственники не удовлетворены местом расположения улицы или любой другой причине. Так, например, произошло с родными актера Богдана Ступки.

— Такая же ситуация с Астрид Линдгрен. По крайней мере, ее родственники сказали, что они еще думают, потому что когда посмотрели на ту улица в картах Google, она им показалась маленькой, — говорит депутат.

Депутат Киевсовета говорит, что многим хочется, чтобы улица, которая получит название того или иного лица, была в центральной части Киева, впрочем многие улицы не могут быть переименованы, поскольку имеют исторические названия, как, например, Крещатик.

Она также прокомментировала переименование некоторых улиц в честь Валерия Залужного или Бориса Джонсона, впрочем украинским законодательством не предусмотрено называть улицы и объекты в честь живых людей.

Напомним, 22 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается предоставлять географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Источник: Главком
Київ, Перейменування вулиць
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Президент Чехии в Буче: Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая
Петр Павел в Бучі
Над Киевом сбили 11 ракет и два беспилотника
Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки — в Киевсовете дали неожиданный ответ
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
УПЦ МП самовольно построила 36 объектов на территории Киево-Печерской лавры
Києво-Печерська лавра
Пузатые манекены и “почетный поставщик Кремля”: что уже обнаружила комиссия в лавре
почесний постачальник кремля
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
НМТ, тест, школа, універ
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки — в Киевсовете дали неожиданный ответ
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки — в Киевсовете дали неожиданный ответ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь