В Киеве не могут переименовать улицу в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поскольку это не предусмотрено украинским законодательством.

Об этом в интервью Главкому рассказала депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

По ее словам, для того, чтобы изменить улицу, переулок или проспект, жители столицы могут проголосовать в приложении Киев Цифровой, впрочем законодательство предусматривает согласие родственников человека, в честь которого называют ту или иную улицу.

Виктория Муха говорит, разрешение может быть не предоставлено, если родственники не удовлетворены местом расположения улицы или любой другой причине. Так, например, произошло с родными актера Богдана Ступки.

— Такая же ситуация с Астрид Линдгрен. По крайней мере, ее родственники сказали, что они еще думают, потому что когда посмотрели на ту улица в картах Google, она им показалась маленькой, — говорит депутат.

Депутат Киевсовета говорит, что многим хочется, чтобы улица, которая получит название того или иного лица, была в центральной части Киева, впрочем многие улицы не могут быть переименованы, поскольку имеют исторические названия, как, например, Крещатик.

Она также прокомментировала переименование некоторых улиц в честь Валерия Залужного или Бориса Джонсона, впрочем украинским законодательством не предусмотрено называть улицы и объекты в честь живых людей.

Напомним, 22 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается предоставлять географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Источник : Главком

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