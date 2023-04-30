Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чому у Києві нема вулиць Залужного чи Ступки – у Київраді дали несподівану відповідь

Київ
Фото: Depositphotos

У Києві не можуть перейменувати вулицю на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, оскільки це не передбачено українським законодавством.

Про це в інтерв’ю Главкому розповіла депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

За її словами, для того, аби змінити вулицю, провулок чи проспект, жителі столиці можуть проголосувати у застосунку Київ Цифровий, втім законодавство передбачає згоду родичів людини, на честь якої називають ту чи іншу вулицю.

Вікторія Муха каже, дозвіл може бути не наданий, якщо родичі не задоволені місцем розташування вулиці чи будь-якою іншою причиною. Так, наприклад, сталось з рідними актора Богдана Ступки.

– Така ж ситуація з Астрід Ліндґрен. Принаймні, її родичі сказали, що вони ще думають, бо коли подивилися на ту вулиця у картах Google, вона їм видалася маленькою, — каже депутатка.

Депутатка Київради каже, що багатьом хочеться, щоб вулиця, яка отримає назву тієї чи іншої особи, була у центральній частині Києва, втім багато вулиць не можуть бути перейменовані, оскільки мають історичні назви, як, наприклад, Хрещатик.

Вона також прокоментувала перейменування деяких вулиць на честь Валерія Залужного чи Бориса Джонсона, втім українським законодавством не передбачено називати вулиці та об’єкти на честь живих людей.

Нагадаємо, 22 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким забороняється надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Російською Федерацією.

Джерело: Главком
Київ, Перейменування вулиць
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Президент Чехії в Бучі: Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша
Петр Павел в Бучі
Над Києвом збили 11 ракет та два безпілотники
Чому у Києві нема вулиць Залужного чи Ступки – у Київраді дали несподівану відповідь
Дальність ураження до 5,5 тис. км: що відомо про ракети Х-101
Ракета Х-101
УПЦ МП самовільно звела 36 об’єктів на території Києво-Печерської лаври
Києво-Печерська лавра
Пузаті манекени та “почесний постачальник Кремля”: що вже виявила комісія у лаврі
почесний постачальник кремля
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
Чому у Києві нема вулиць Залужного чи Ступки – у Київраді дали несподівану відповідь
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
Чому у Києві нема вулиць Залужного чи Ступки – у Київраді дали несподівану відповідь
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь