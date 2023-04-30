У Києві не можуть перейменувати вулицю на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, оскільки це не передбачено українським законодавством.

Про це в інтерв’ю Главкому розповіла депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

За її словами, для того, аби змінити вулицю, провулок чи проспект, жителі столиці можуть проголосувати у застосунку Київ Цифровий, втім законодавство передбачає згоду родичів людини, на честь якої називають ту чи іншу вулицю.

Вікторія Муха каже, дозвіл може бути не наданий, якщо родичі не задоволені місцем розташування вулиці чи будь-якою іншою причиною. Так, наприклад, сталось з рідними актора Богдана Ступки.

– Така ж ситуація з Астрід Ліндґрен. Принаймні, її родичі сказали, що вони ще думають, бо коли подивилися на ту вулиця у картах Google, вона їм видалася маленькою, — каже депутатка.

Депутатка Київради каже, що багатьом хочеться, щоб вулиця, яка отримає назву тієї чи іншої особи, була у центральній частині Києва, втім багато вулиць не можуть бути перейменовані, оскільки мають історичні назви, як, наприклад, Хрещатик.

Вона також прокоментувала перейменування деяких вулиць на честь Валерія Залужного чи Бориса Джонсона, втім українським законодавством не передбачено називати вулиці та об’єкти на честь живих людей.

Нагадаємо, 22 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким забороняється надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Російською Федерацією.

Джерело : Главком

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