Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Документом предусматривается внесение изменения в ряд законов, постановлений и указов президента, включая закон О географических названиях и закон Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Таким образом, в Украине будут запрещены попытки дать географическим объектам названия, которые возвеличивают, пропагандируют, увековечивают или символизируют:

в целом Россию;

российские памятные, исторические, культурные места, даты, события;

российских деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других государств, преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима и тому подобное.

Нардепы, которые разрабатывали законопроект, уверены, что это позволит очистить украинское общественное пространство от навязанных идеологем и вернет историческую справедливость, восстановит историко-национальную топонимику Украины и обогатит ее.

— Мы должны сбросить это колониальное бремя, которое навязывалось нам многими десятилетиями, а то и веками. И именно сегодня есть возможность создать новую идентичность, преодолеть имперские колониальные мифы, найти и утвердить ту историческую память, которая принадлежит нам — украинцам, чтобы стать полноценным хозяином на своей земле, — отмечается в пояснительной записке.

Этот законопроект был проголосован Верховной Радой 248 голосами “за” еще 21 марта текущего года.

Источник : Верховная Рада

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