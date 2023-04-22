Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон

В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Документом предусматривается внесение изменения в ряд законов, постановлений и указов президента, включая закон О географических названиях и закон Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Таким образом, в Украине будут запрещены попытки дать географическим объектам названия, которые возвеличивают, пропагандируют, увековечивают или символизируют:

  • в целом Россию;
  • российские памятные, исторические, культурные места, даты, события;
  • российских деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других государств, преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима и тому подобное.

Нардепы, которые разрабатывали законопроект, уверены, что это позволит очистить украинское общественное пространство от навязанных идеологем и вернет историческую справедливость, восстановит историко-национальную топонимику Украины и обогатит ее.

— Мы должны сбросить это колониальное бремя, которое навязывалось нам многими десятилетиями, а то и веками. И именно сегодня есть возможность создать новую идентичность, преодолеть имперские колониальные мифы, найти и утвердить ту историческую память, которая принадлежит нам — украинцам, чтобы стать полноценным хозяином на своей земле, — отмечается в пояснительной записке.

Этот законопроект был проголосован Верховной Радой 248 голосами “за” еще 21 марта текущего года.

Читайте также
Победили нацизм, победим и рашизм — Дробович о переосмыслении 8 и 9 мая
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон

Источник: Верховная Рада
Владимир Зеленский, Перейменування вулиць, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина будет иметь успешную кампанию, когда начнет контрнаступление — генсек НАТО
Єнс Столтенберг
Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Украине вводятся экзамены по основам Конституции, истории и государственному языку для получения гражданства
Володимир Зеленський
Чехия полностью избавилась от зависимости от российского газа
Газ
Здоровых сил не осталось: Полозов рассказал, почему России нужно внешнее администрирование
Кремль Москва
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь