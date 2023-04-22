В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Документом предусматривается внесение изменения в ряд законов, постановлений и указов президента, включая закон О географических названиях и закон Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.
Таким образом, в Украине будут запрещены попытки дать географическим объектам названия, которые возвеличивают, пропагандируют, увековечивают или символизируют:
- в целом Россию;
- российские памятные, исторические, культурные места, даты, события;
- российских деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других государств, преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима и тому подобное.
Нардепы, которые разрабатывали законопроект, уверены, что это позволит очистить украинское общественное пространство от навязанных идеологем и вернет историческую справедливость, восстановит историко-национальную топонимику Украины и обогатит ее.
— Мы должны сбросить это колониальное бремя, которое навязывалось нам многими десятилетиями, а то и веками. И именно сегодня есть возможность создать новую идентичность, преодолеть имперские колониальные мифы, найти и утвердить ту историческую память, которая принадлежит нам — украинцам, чтобы стать полноценным хозяином на своей земле, — отмечается в пояснительной записке.
Этот законопроект был проголосован Верховной Радой 248 голосами “за” еще 21 марта текущего года.