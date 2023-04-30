Напуганные “хлопками” оккупанты срочно приводят в порядок паромную переправу между Крымом и РФ

Оккупанты, осознавая, что мост через Керченский пролив стал уязвимым перед высокоточным и дальнобойным оружием ВСУ, срочно приводят в порядок паромную переправу между оккупированным Крымом и территорией России.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он выразил сомнения относительно того, хватит ли россиянам шести паромов “для того, чтобы успеть эвакуировать деморализованные войска, которые будут заперты на полуострове”.

По словам председателя Меджлиса, такое решение российских сил является “очередным серьезным сигналом” для почти одного миллиона граждан России, которые поселились в Крыму.

– Итак, граждане России, которые вообразили, что они могли поселиться на украденной чужой территории: не надейтесь на паромы, их всего будет шесть штук, они не смогут эвакуировать даже всех военных российской оккупационной армии. Поэтому, чем раньше вы добровольно покинете Крым, тем больших неприятностей вы избежите, когда начнется освобождение Крыма ВСУ, – отметил Чубаров.

Напомним, утром 29 апреля в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя прогремели мощные взрывы, вероятно, в результате удара беспилотника. После этого вспыхнул пожар на топливной базе, в частности, огонь охватил один из резервуаров. Пожар не удавалось потушить долгое время.

Позже в ОК Юг заявили, что пожар на российской нефтебазе во временно оккупированном Севастополе подорвал логистику российских оккупантов. А именно подрыв логистики врага, как уже длительное время отмечает украинская сторона, является одним из элементов подготовки к масштабному контрнаступлению Сил обороны.

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