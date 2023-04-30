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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Налякані “бавовною” окупанти терміново упорядковують поромну переправу між Кримом і РФ

Рефат Чубаров
Фото: УНІАН

Окупанти, усвідомлюючи, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю ЗСУ, терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

Він висловив сумніви щодо того, чи вистачить росіянам шести поромів “для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові”.

За словами голови Меджлісу, таке рішення російських сил є “черговим серйозним сигналом” для майже одного мільйона громадян Росії, які оселилися в Криму.

– Отже, громадяни Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території: не сподівайтеся на пороми, їх всього буде шість штук, тож вони не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому, що раніше ви добровільно покинете Крим, то більше неприємностей уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму ЗСУ, – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, вранці 29 квітня у Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя прогриміли потужні вибухи,  ймовірно, внаслідок удару безпілотника. Після цього спалахнула пожежа на паливній базі, зокрема, вогонь охопив один із резервуарів. Пожежу не вдавалося загасити довгий час.

Пізніше в ОК Південь заявили, що пожежа на російській нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі підірвала логістику російських окупантів. А саме підрив логістики ворога, як уже тривалий час наголошує українська сторона, є одним з елементів підготувань до масштабного контрнаступу Сил оборони.

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ЗСУ, Керченський міст, Крим, Рефат Чубаров, Російська агресія
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