У Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя вранці прогриміли потужні вибухи, ймовірно, внаслідок удару безпілотника. Після цього спалахнула пожежа на паливній базі, зокрема, вогонь охопив один з резервуарів. Пожежу не вдавалося загасити довгий час.

Очільник окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що пожежу вдалося повністю ліквідувати через довгий час. За його словами, на місці залишається черговий розрахунок.

Попередньо, спалах стався через влучення дрона. За його словами, площа пожежі становила близько 1 тис. кв. м, її назвали як одну з найскладніших серед можливих.

Окупаційна адміністрація регулярно повідомляє про атаки дронів проти Чорноморського флоту Росії, розташованого у Криму. Українська сторона офіційно не підтверджує свою причетність до цих подій. Згодом Развожаєв зазначив, що очолив оперативний штаб на місці пожежі.

– Ніхто з людей не постраждав. Цивільним об’єктам нічого не загрожує. Обсяг палива великий, знадобиться час на локалізацію займання, – заявив представник окупантів.

Развожаєв стверджує, що пожежа у Севастополі нібито не вплине на ситуацію із постачанням палива, бо резерви були залучені на автозаправні станції, проте жодних підтверджень своїм словам він не надав.

Через масштабний вогонь у Криму Росспоживнагляд почав проводити виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у Козачій бухті.

Користувачі соцмереж почали публікувати знімки та відеозаписи, на яких можна побачити наслідки вибухів. На кадрах помітно, що над містом здіймається густий та чорний дим від вогню. Україна не підтвердила свою причетність до пожежі на базі.

Але згодом організація Атеш, яка є партизанським рухом українців і кримських татар на тимчасово окупованих територіях, розмістила повідомлення з написом: у Севастополі все лише починається.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що саме сьогодні святкується 105 річниця підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту і Севастопольській фортеці.

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що у Севастополі знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю 40 тис. тонн внаслідок вибухів.

У ГУР зазначили, що це кара Божа за Умань, куди напередодні армія РФ завдала ракетних ударів по житловій багатоповерхівці. Там загинуло 23 людей, серед яких шестеро дітей.

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський оригінально прокоментував ранкові вибухи на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

– Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю бавовну з доставкою у Крим, — зазначив Дмитрашківський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав пожежу в Севастополі підготовкою до курортного сезону.

Козача бухта у Севастополі – що це таке

Це одна з двох бухт, розташована неподалік Севастополя. Вона тривалий час використовується для розміщення військових об’єктів. Нині РФ активно використовує Козачу бухту для потреб прокремлівської армії.

Зокрема, у цьому районі тимчасово живуть родини військових Чорноморського флоту Росії та розташовано декілька військових частин, серед них морська піхота ЧФ РФ.

Експерт українського Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки Максим Майоров звернув увагу, що нафтобаза, в якій спалахнула пожежа, розташована впритул до сліпів (пристрою для піднімання та спуску кораблів) російських десантних кораблів в Севастополі.

З цієї причини атака на нафтобазу може розглядатися не просто як руйнування інфраструктури та знищення запасів паливних ресурсів окупантів, але і як удар по військовому об’єкту росіян у Севастополі.

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