Пожежа на російській нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі підірвала логістику російських окупантів.

А саме підрив логістики ворога, як уже тривалий час наголошує українська сторона, є одним з елементів підготувань до масштабного контрнаступу Сил оборони.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Після пожежі, каже Наталія Гуменюк, в окупантів – “дуже високий рівень тривожності”.

Крім того, на всіх можливих маршрутах спостерігаються великі потоки на виїзд.

Евакуюються навіть родини військових, що, як вони собі вважали, перебувають у постійних пунктах базування

– Військові відчувають, що є загроза після “бавовни”, яка спіткала Севастополь. Тому намагаються оформити собі відпустки, хоч за сімейними обставинами, щоб і самим виїхати “за поребрик”, – зазначає керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що 29 квітня на нафтобазі поблизу Козачої бухти, що за 15 км від центру Севастополя, згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тис. т.

Нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Після “бавовни” в Севастополі, за даними Генштабу ЗСУ, почалася паніка.

Нині містом повзуть чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку стратегічних об’єктів, а військовослужбовці РФ вже почали писати рапорти на відпустку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Media Center Ukraine – Odesa

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