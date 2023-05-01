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Наразі триває миротворча місія для припинення війни в Україні – Папа Франциск

Наразі триває миротворча місія для припинення війни в Україні – Папа Франциск
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан брав участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це він повідомив журналістам під час перельоту додому після триденного візиту до Угорщини.

– Я готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це. Я думаю, що мир завжди досягається відкриттям каналів. Ви ніколи не досягнете миру через закриття… Це нелегко, — сказав він.

Папа додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

– Ми говорили про всі ці речі. Усіх цікавить шлях до миру, – сказав він.

Нагадаємо, що 29 квітня у Будапешті Папа Римський Франциск зустрівся з близько 600 українськими біженцями, які втекли від війни.

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Папа Римський, Російська агресія
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