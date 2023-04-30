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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Германия передала Украине второй комплекс системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ.

Система IRIS-T может быть эффективной против ряда воздушных угроз: дронов, самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Кроме системы ПВО, Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros (всего их передано уже 84) и два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

Напомним, в марте военнослужащие воздушных сил вооруженных сил Германии провели тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM.

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Война в Украине, ВСУ, Німеччина, Повітряні сили України, Украина-Германия
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