Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

Німеччина передала Україні другий комплекс системи ППО IRIS-T.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду ФРН.

Система IRIS-T може бути ефективною проти низки повітряних загроз: дронів, літаків, вертольотів і крилатих ракет.

Окрім системи ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros (загалом їх передано вже 84) і дві вантажівки 8х6 із вісьмома роздатними контейнерами.

Нагадаємо, у березні військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини провели тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM.

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