Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На определенных участках фронта в течение недели россияне имели незначительный успех, но Силы обороны вернули утраченные позиции.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули, – говорит она.

Маляр отметила, что на Лиманском направлении противник время от времени уменьшает активность, ведь терпит неудачи из-за активной обороны украинских военных.

Читайте также
Оккупанты не перерезали Силам обороны трассу снабжения в Бахмут – Череватый
Бахмут

По ее словам, на Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

— Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и контратакуют на определенных участках. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется, – резюмировала замминистра.

Бахмут, Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Черном море РФ увеличила количество ракетоносителей — ОК Юг
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Взрывы в Павлограде и Бердянске: 432-й день войны
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Недешевая история: Резников объяснил, почему партнеры медлят с поставкой истребителей
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Может нести до шести ракет: что известно о российском бомбардировщике Ту-95
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Сейчас продолжается миротворческая миссия для прекращения войны в Украине — Папа Франциск
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь