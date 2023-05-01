Оккупанты имели успех на некоторых участках фронта, но ВСУ вернули позиции — Маляр

На определенных участках фронта в течение недели россияне имели незначительный успех, но Силы обороны вернули утраченные позиции.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули, – говорит она.

Маляр отметила, что на Лиманском направлении противник время от времени уменьшает активность, ведь терпит неудачи из-за активной обороны украинских военных.

По ее словам, на Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

— Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и контратакуют на определенных участках. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется, – резюмировала замминистра.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.