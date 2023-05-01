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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Окупанти мали успіх на деяких ділянках фронту, але ЗСУ повернули позиції – Маляр

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На певних ділянках фронту протягом тижня росіяни мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули, – каже вона.

Маляр зазначила, що на Лиманському напрямку противник час від часу зменшує активність, адже зазнає невдач через активну оборону українських військових.

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Бахмут

За її словами, на Бахмутському напрямку окупанти продовжують атакувати, у Бахмуті тривають запеклі бої.

– Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється, – резюмувала заступниця міністра.

Бахмут, Війна в Україні, Російська агресія
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