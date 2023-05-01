Окупанти мали успіх на деяких ділянках фронту, але ЗСУ повернули позиції – Маляр

На певних ділянках фронту протягом тижня росіяни мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули, – каже вона.

Маляр зазначила, що на Лиманському напрямку противник час від часу зменшує активність, адже зазнає невдач через активну оборону українських військових.

За її словами, на Бахмутському напрямку окупанти продовжують атакувати, у Бахмуті тривають запеклі бої.

– Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється, – резюмувала заступниця міністра.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.