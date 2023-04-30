Около двух ночи 30 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Днепра.

Пуски, по предварительной информации, отмечает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, были с временно оккупированной Голой Пристани.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

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