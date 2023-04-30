Татьяна Забожко, редактор ленты
Мощные взрывы среди ночи: РФ обстреляла Херсон из оккупированной Голой Пристани
Около двух ночи 30 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.
Враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Днепра.
Пуски, по предварительной информации, отмечает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, были с временно оккупированной Голой Пристани.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Братчук
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